Miks ei tohi teha closimisel järeleandmisi?

Foto: Dominate Sales

Silver Rooger ja Kaspar Kuntor Dominate Salesist jätkavad eelnevalt alustatud closingu teemat. Seekordses "Nimed müügitahvlil" saates vaadatakse veel luubiga sissepoole, miks ei tohi teha closimisel järeleandmisi. Suur viga, mida enamik teevad on see, et ei analüüsita kliendi EI-sid ja nad ei kuula klienti.

Saadet toetab Dominate Sales.

