Pilk liisingu telgitagustesse ehk miks luksusautode müük kriisis särab?

Ferrari Auto24 ringil Audrus. Foto: Eiko Kink

AMTELi tegevjuht Arno Sillat ja Luminori liisingu juht Andrus Soodla räägivad värskes Äripäeva Raadio saates "Finantsuudised fookuses", mis toimub liisingturul nii eraisiku kui ka ettevõtja vaatest.

Juttu tuleb sellest, millistel tingimustel ja mida liisingulepingusse lisada saab, kuidas koroonaviirus on liisinguturgu muutnud ja millised on autoturu liikumised laiemalt. Vastuse saab ka küsimusele, miks kriisis luksusautode müük särab. Millised on majanduse väljavaated, sellest räägib Luminori peaökonomist Tõnu Palm. Saatejuht on Paavo Siimann.