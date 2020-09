Arvutit on lihtne asendada, kuid mitte kadunud kliendibaasi

Ühe ja sama parooli kasutamine eri keskkondades on eriti rumal, rääkisid külalised saates "Tehnoloogiakompass". Foto: Shutterstock

Kas lennujaamas tasuks avalikus wifi võrgus tööasju ajada? Miks ei tasu vanu operatsioonisüsteeme usaldada? Mida tuleks kaugtöö puhul silmas pidada, et see oleks turvaline ja sa ei muutuks ettevõte silmis tahtmatult Trooja hobuseks? Mis on üldse turvaauk?

Nendest ja paljudest teistest küberturvalisuse teemadest rääkisime saates "Tehnoloogiakompass" Telia turbevaldkonna juhi Aigar Käisiga ja Telia IT-teenuste juhi Kristjan Aljasega.

