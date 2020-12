Omniva prognoosib Hiina kraami tellimise suurt kukkumist

Andre Veskimeister Foto: Raul Mee

Omniva pakiäri juhi Andre Veskimeistri juttu mööda ennustab riiklik postifirma kolmandatest riikidest, nagu Hiina, tellitud kaupade mahu järsku kahanemist.

„Me arvame, et see väheneb üle poole,“ täpsustas Veskimeister Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis. Seda aga tema hinnangul peamiselt mitte seepärast, et alates tulevast juulist tuleb ka kõige odavamate saadetiste eest käibemaksu maksta. Ka Hiina kauba kvaliteedi, garantiitingimuste ja teeninduse taseme ebaühtsus näikse olevat paljud eestlased eemale peletanud.