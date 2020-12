Õigeaegne IT-audit on mitte üksnes kasulik, vaid ka kokkuvõttes odavam

Vasakult: Tanel Viin, Maili Torma ja Arko Kurg. Foto: Karl-Eduard Salumäe

Sõbrad tegid firma. Tegid algul kõike ise, nagu see käib. IT-küsimustega saadi samuti ise või teiste sõprade abiga hakkama. Hästi saadi, sest ettevõtet saatis edu ja paarist töötajast sai mitukümmend. Ja siis ühel ilusal päeval avastati, et IT pool on auklik nagu Šveitsi juust.

Umbes nii võib kirjeldada üht tüüpilist näidet, kus õigeaegne audit aidanuks ennetada palju vaeva, selgub seekordsest Äripäeva raadio saatest "Kasvukursil", mis räägib firma teabevara kaitsmisest ehk IT-audititest.

Nõustamisagentuuri Grant Thornton Baltic andmekaitse ja küberturvalisuse valdkonna juht Maili Torma nendib, et sageli kutsutaksegi audiitor ettevõtte IT- ja digilahendusi analüüsima alles siis, kui on juhtunud mingi jama või sellest napilt pääsetud. Ennetav tegevus on mitte üksnes vähem ebameeldiv, vaid ühtlasi odavam, rõhutab ta.

Alexela IT arendusjuht Tanel Viin märgib, et mõnes mõttes ongi see loomulik, et mingi äriga algust tehes ei mõelda ette, mis saab siis, kui firmas töötab kunagi 300 inimest. Meeldiv koostöö audiitoriga annab Viina kinnitusel asutusele palju kasuliku teadmist ja ülevaate, kas järele aitamist vajab tarkvaraline pool või tuleks turvariskide maandamiseks hoopis inimesi IT-alal rohkem koolitada.

Grant Thornton Balticu IT-juhi Arko Kure tähelepanekut mööda jääb pahatihti selgelt sõnastamata, miks midagi auditeeritakse või millist muret soovitakse lahendada. Teised saatekülalised nõustuvad niisuguse määratlusega.

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

