Urmo Aava ausalt oma sõitjakarjäärist: tegelikult jooksis mul juhe kokku

23aastane tulevikulootus Urmo Aava aastal 2002. Ees ootasid 51 MM-starti ning rallikorraldajana Eestis ajaloo tegemine. Foto: Julia-Maria Linna

Kui te arvate, et Eesti läbi aegade üks edukamaid rallisõitjaid Urmo Aava riputas aastate eest kiivri varna seetõttu, et masu ajal kuivasid sponsorrahad kokku, siis te eksite. Ent sportlasteele joone alla tõmbamine viis ta veelgi suurema saavutuse ja Aava enda hinnangul koguni elutööni: autoralli maailmameistrivõistluste kalendrisse murdnud Rally Estonia korraldamiseni.

Varem peeti Maarjamaa WRC etappi ulmeliseks. Imesegasel koroona-aastal sai sellest reaalsus. Hiljuti teatati, et Rally Estonia kuulub MM-sarja ka tänavu ja järgmisel aastal.

Tipp ei jäänud kaugele

Urmo Aava oli pärast Markko Märtini lõpetamist ja enne Ott Tänaku tõusu riigi parim rallipiloot. 2007–2009 tegi ta Mitsubishi, Citroëni ja Fordi WRC-autoga kokku 16 starti. Parimateks tulemusteks jäi 4. koht 2008. aasta Akropolise rallil ning sama hooaja kokkuvõttes 11. koht. Siinkohal väärib täpsustamist, et Aava ei osalenud kõigil etappidel, sest ta alles püüdles põhisõitja kohale.

Veel enne seda osales ta viiel aastal Junior WRC nimelises hüppelauasarjas. Võib-olla seostavadki paljud rallisõbrad Aavat ennekõike pisikese kollase Suzukiga, millega tuli sõita nii, et gaasipedaal oli suurem osa ajast põhjas.

Urmo Aava ja kaardilugeja Kuldar Sikk 2007. aasta Tallinna rallil JWRC Suzuki Swiftiga. Foto: Andres Haabu

Hooaegadel 2006 ja 2007 jäi Aava JWRCs teiseks. Just nimelt „jäi“, mitte „tuli“, sest maailmameistritiitel libises mõlemal korral käest. Ning nagu ta Äripäeva raadio saates „Autojutud“ selgitas, ladus see vundmendi sellele, et ta otsustas 2009. aastal keset keerulisi aegu 30aastasena: talle võistlemisest aitab.

„Tegin kiired kalkulatsioonid, mis majanduses toimub, ja nägin, et tekib kaks-kolm, võib-olla neli aastat auku. Ning ma olin kogunud enda pähe teemasid, mida ma ei suutnud endale andestada: kaks korda juuniori sarjas teiseks jäämine, tobedad rehvi- ja vedrustuse purunemised ...“ rääkis Aava saates.

„Tegelikult oli põhjus see, et mul jooksis juhe kokku.“

Lühidalt: Urmo Aava ei leidnud endas jõudu ja tahtmist, et majandussurutise ajal madalamal tasemel edasi sõites tulevikulootusi elus hoida, olles samal ajal iseendaga pahuksis. Nagu Aava kokku võttis: „Ma ei tahtnud saada pahuraks sportlaseks, kes jaurab, et: „Oi-oi, ma olen peaaegu maailma tipus – kuidas nüüd ei saa?““

Osa sponsoreid, vanemad ja abikaasa uskusid, et tuleb jätkata, kuid Aava oli meelekindel. Kusjuures takkajärele tunnistab rallimees, et teistel võis õigus olla.

„Aga see on selline oleks-poleks. Ma ei ole seda tüüpi, et jään heietama,“ lisas Aava kärmelt. „Ma olen uhke, et otsus oli konkreetne, noaga lõigatud.“

Hingelt müügimees

Nii pööraski Urmo Aava oma elus uue lehekülje. Ta oli keset masu töötu. Laenud vajasid maksmist. Kaasa Henel ootas esimest last.

Sõber Silver Kütt – rahvusvahelise võistluskogemusega kaardilugeja – tegi Aavale ettepaneku lükata üheskoos püsti auto- ja tööstuskeemia äri. Kütt oli ühtlasi see, kes käis välja idee teha üks korralik Lõuna-Eesti ralli. Punti võeti ka teine pikaaegne sõber ja aitaja Tarmo Hõbe.

Esialgu WRC-sarjast ei unistatud, aga arenedes kasvas isu ja usk. Mullu tehti ajalugu.

Vasakult: Urmo Aava, Silver Kütt ja Tarmo Hõbe Rally Estonia 2020 tänuüritusel Foto: Karli Saul, Rally Estonia

Kuula saatest Rally Estonia sünni- ja arenguloo kohta lähemalt. Muu hulgas tuleb saates juttu paljust muustki. Näiteks sellest, miks peab Urmo Aava ennast hingelt müügimeheks, keda ta peab tänavu suurimaks tiitlipretendendiks või miks on kupeekerega Subaru Imprezadel tema hinges eriline koht.

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.