Brinkmann: ühed on vahi all, aga mida teeb Mihhail Korb?

Endine Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb. Foto: Andras Kralla

Kui hiljuti puhkenud skandaalis on ärimees Hillar Teder ja endise rahandusministri nõunik Kersti Kracht avalikkuse luubi all, siis nende kõrval vajaks rohkem tähelepanu hoopis Keskerakonna endine peasekretär Mihhail Korb.

„Mihhail Korbi roll on kuidagi varju jäänud. Kracht ja Teder istuvad vahi all, kuid Mihhail Korb on riigikogu liige, käib rõõmsalt tööl edasi, ja kahtlustuse saanud Keskerakond on valitsuspartei. Vastuoluline – ühed inimesed istuvad vahi all, teistel jätkub igapäevaelu,“ ütles ajakirjanik Koit Brinkmann saates "Luubi all".