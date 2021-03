Andres Kiviselg: Must vöö müügis või tippvorm on alles ees?

Dominate Salesi tegevjuht Silver Rooger ning ettevõtte värskeim müügijuht, coach ja treener Andres Kiviselg. Foto: Äripäev

Tänases "Nimed müügitahvlil" saates vestleb Dominate Salesi tegevjuht Silver Rooger ettevõtte kõige värskeima liikme, kogenud müügiinimese, coachi ja treeneri Andres Kiviseljaga.

Andres on pikalt juhtinud ühte Eesti edukaimat otsemüügi tiimi ning treeninud ja koolitanud üle 40-ne Eesti müügi- ja teenindusmeeskonna. Juttu tuleb sellest, kuidas ta üldse müügini jõudis. Miks pärast üheksat aktiivset aastat müügis ta tunneb, et tema tippvorm ja suurimad saavutused on alles ees? Millised on tema 3 praktilist nõuannet olemasolevatele ja tulevastele müügijuhtidele? Mida on õpetanud talle elu Sellitis ja kuidas temast sai 30 liikmelise müügitiimi juht/treener. Saate lõpus jagab Andres praktilisi nõuandeid ja samme, mida juhid peaksid müügikäibe suurendamiseks ette võtma.

Saadet toetab Dominate Sales.

Kuula saadet siit: