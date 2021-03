Jüri Käo: annaks jumal, et mul pole õigus, aga koondamised ja pankrotid tulevad

Jüri Käo sõnul on olukord ettevõtjate jaoks raske ning lähikuudel kergemaks ei lähe. Foto: Raul Mee

Suurettevõtja Jüri Käo sõnul ei saa praegust olukorda majanduses kuidagi võrrelda eelmise aasta sama ajaga, kuna töötute arv on kasvanud 20 000 inimese võrra ning ettevõtete reservid on otsakorral. „Olukord on kõike muud kui hea,“ nentis Käo Äripäeva raadiole antud intervjuus.

Intervjuus annab Käo hinnangu, kuidas on valitsus majandus- ja tervisekriisi ohjamisega hakkama saanud. Lisaks räägib ettevõtja, kuidas ta ise on olukorraga kohanenud, ning annab nõu nii juhtidele kui ka ettevõtjatele, kuidas kriisis ellu jääda.