Olulised sammud ettevõtte küberturbe taseme tõstmiseks

OIXIO küberturbe ärisuunajuht Andres Vallistu ja infoturbejuht Janek Saar. Foto: OIXIO

Küberohud on tänapäeval üks suurimaid äririske ja tagajärjed võivad olla ettevõtetele saatuslikud. Andmevargused on märgatavalt suurenenud. Näiteks varastati eelmisel aastal andmeid 66% rohkem kui 2019. aastal.

„Teabevara tunni“ saates on OIXIO küberturbe ärisuunajuht Andres Vallistu ja OIXIO infoturbejuht Janek Saar, kes räägivad, milline on tänane küberturbe hetkeseis ja mida saavad ettevõtted ise teha selleks, et küberturbe taset oma ettevõttes tõsta.

Saatekülalised toovad välja kuus põhilist sammu, mida pidada silmas oma ettevõtte küberturvalisuse tõstmisel.

Saadet juhib Äripäeva teabevara toimetaja-projektijuht Eve Noormägi.

Kuula saadet siit: