Tippjuhid usuvad, et majanduskasv hakkab kiirenema

PwC juhtivpartner Tiit Raimla. Foto: PwC Eesti

Advokaadibüroo PwC juhtivpartner Tiit Raimla sõnul selgus Baltikumi tippjuhtide seas tehtud uuringust, et ebakindlust on veel palju, aga horisondi tagant tõuseb päike. Üle poole juhtidest usub, et majanduskasv hakkab sel aastal kiirenema, kuid peamise ohuna nähakse endiselt koroonakriisi.

Raimla sõnul on tippjuhtide kindlus on tõusnud samale tasemele, nagu see oli eelmise uuringu ajal enne pandeemiat. Kõige enam muretsetakse aga endiselt koroonaviiruse mõjude pärast, mis võivad teatud sektorite arengut veel pikalt pärssida. Samuti on juhtidel endiselt probleeme spetsialistide leidmisega.