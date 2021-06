Juhtimislabor: Kuidas teha arvamuste ja hinnangutevabasid otsuseid?

Kui juht asub probleemi lahendama, hakkab kuklas automaatselt üks hääl jutustama. Igale probleemile lahendust pakkuv elukogemus ei lase aga tervikpilti näha, ja nii ei tule otsused sugugi neutraalselt pinnalt, ütleb coach Mae Layrer.

Mae Layrer

Iga otsuse aluseks on faktid ja infot tuleb struktureerida nii, et juhi aju seda hoomata suudaks ega mürasse upuks. „Olen välja töötanud mudeli, mis aitab arvamused ja hinnangud faktide kirjeldamisest välja jätta. Sama oluline on ka otsuse kommunikeerimise viis, et see kuulajateni viia,“ lisab Mae.