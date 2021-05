Ainult oma tööjõuga Eesti tööstus ei kasva

"Tööstusuudised eetris" võtab seekord luubi alla tööjõu ja tööstuspoliitikat puudutavad teemad. Saates on külas tööjõurendiga tegeleva Hansavesti juhatuse liige Janek Sirg ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juht Andri Haran.

Haran märgib, et kui soovime majandust kasvatada läbi tööstuse, siis välistööjõust meil pääsu ei ole ja selles osas tuleb midagi ette võtta. MKM on ühtlasi lõpetamas praegu uuringut, millest kooruvad välja ka mitmed ettepanekud olukorra leevendamiseks - ühe ettepanekuna on laual näiteks tööjõukvoodi muutmine. Saates on juttu ka kutseharidusest, tööstuse turundamisest, tööstuspoliitikast ja automatiseerimisest.

