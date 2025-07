Tagasi ST 16.07.25, 16:17 Pavel Gurjanovi autorirestoran Pavel Gurjanov kuulub ilmeksimatult Eesti tippkokkade kõrgemasse kihti, on juhtinud mitmeid Eesti parimaid restorane ja võitnud erinevaid auhindu. Täna veab peenelt kunstilise käekirjaga kokk Kalarannas restorani KOGU , mida saab pidada Gurjanovi autorirestoraniks ‒ maitsta saab nii roogi, millega peakokk tutvustab oma oskusi kui neid toite, mis on aastaid Gurjanoviga menüüst menüüsse kaasas käinud.

Pavel Gurjanovi maitsed on läbi KOGU restorani menüü äärmiselt täiskasvanulikud, peaaegu perfektsuseni komponeeritud ja igati mõnusas tasakaalus.

Peakokk ise võtab juba kolm aastat avatud olnud restorani kokku lihtsa ideega: tegu on autoriköögiga, kus kohtuvad Eesti tooted ja Balti maitsed Skandinaavia stiili ja Prantsuse tehnikatega. Kahes hubases restoranisaalis saab maitsta toite, mis on saanud inspiratsiooni restorani asukohast, kuid ka neid, mida kokk on läbi karjääri aina paremaks „timminud”.

Näiteks eelroog Mosaiik, mis on täpsemalt hiidlesta, forelli ja lõhe balantiin: üks kaunemaid toite, mida lauda serveerida ja mille maitse väärib igal hetkel aega Kalaranda minekut. Veel pakub Gurjanov menüüs „linna parimaks” arvatud kreemiselt vürtsikat anšovise vahuga veiseliha tartar’i, mis võibki väga vabalt auväärse tiitli vääriline olla. Kuigi nagu maitsete puhul ikka, kõik on subjektiivne ja sõltub ajahetkest. Kalaranna restorani aknast vaikset merd vaadates tundub, et kokku ongi saanud õige koht, õiged inimesed ja õiged maitsed.

2013. aastal Eesti aasta kokaks valitud Gurjanovi maitsed on läbi KOGU restorani menüü äärmiselt täiskasvanulikud, peaaegu perfektsuseni komponeeritud ja igati mõnusas tasakaalus. Mitte midagi pole üleliia, mitte midagi ei jää ka puudu. Varasemad kogemused restoranides Bordoo, DOM, Cru ja SÖE on igal taldrikul selgelt tunda.

Restoran vanas kilutehases

Kalaranna kaunis punane telliskivimaja, kus restoran asub, kuulus 19. sajandi lõpus legendaarsele Malahhovite perekonnale, kes olid kalakaupmehed ja selle tõelise Tallinna kilu saladuse hoidjad. Nõukogude Liidu ajal tegutses majas kiluvabrik, millest on saanud inspiratsiooni ka Gurjanov: menüüs on hooajaliselt parimad Eesti kilud. Retsept nende valmistamiseks pärineb veel Malahhovitelt ja on aukohal ka restorani seinal.

„Minu jaoks on väga oluline tõeliselt kvaliteetse tooraine kasutamine ja püüan seda alati osta kohalikelt talunikelt ning tarnijatelt. Näiteks traditsioonilise retsepti järgi soolatud kilu pärineb meil Saaremaa talust, forell tuleb Pähkla farmist, vutt aga Järveotsa Vutifarmist, juust Andre Farmist ja orgaaniline Eesti tatar Raplamaalt,” loetleb Gurjanov tooraineid.

Parima pildi peakoka käekirjast annab 5-käiguline degustatsioonimenüü, kuhu on võetud hetke parimad palad a’la carte menüüst. Uuenenud veinikaardist leiab kõikide roogade juurde põnevad kaaslased, kui aga aega on laialt käes võib paluda panna toite paari ka kokteilidega. KOGU restorani kokteilimenüü tekitab aukartust, kuid ka isu kõik põnevused järele proovida. Restoranis pannaksegi rõhku aja heale veetmisele, olgu siis plaanis korralikum õhtusöök või mõni eelroog sobilike jookidega.

Peakokalaud uues kuues

Kui restorani kohta ütleb Gurjanov, et tegu on hubase casual söögikohaga, siis varasemasse pagarikotta on peakokk loonud uudse peakokalaua, kus saab näidata oma tipptaset. Täpsemalt valmistada sellisel tasemel toite, millega võistles Bocuse d’Or võistlusel 2018. aastal Torinos.

Parima pildi peakoka käekirjast annab ette 5-käiguline degustatsioonimenüü, kuhu on võetud hetke parimad palad a’la carte menüüst (galerii).

„Pakun chef’s table’ is külalistele ägedaid, keeruliste tehnikatega valmistatud roogasid. Saan näidata oma käekirja ja oskuseid,” selgitab Gurjanov. Peakokalauda saab üldiselt tellida ühele kindlale seltskonnale, igaks korraks mõtleb peakokk menüü nullist alates välja ‒ ise valmistab kõik toidud sööjate silme all, ise serveerib ja ise räägib lugude kohta jutte.

Gurjanovil on plaanis suve jooksul pakkuda peakokalauda ka väiksematele seltskondadele, nii pole vaja broneerida kogu saali vaid saab hakkama ka kahese lauaga. Hoidke silmad lahti, info avatud peakokalaua kohta tuleb peagi!

KOGU Resto: Võrgu tn 6, Tallinn, tel. 550 1621, : Võrgu tn 6, Tallinn, tel. 550 1621, [email protected]

Avatud: T-R 17:00-23:00, L 12:00-23:00, P 12:00-17:00