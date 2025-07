Tagasi PRO 22.07.25, 17:07 Euroopa asus lõpuks rünnakule Suurest eelarvest kuni vastutollideni – Brüsselis kangastub arusaamine, et seni püsinud maailmakorda on endistviisi tegutsedes raske kaitsta.

Kaja Kallas pidi sanktsioonipaketi läbisurumiseks saama lõpuks jagu ka slovakkidest. Ka Slovakkia Euroopa-ministri Marek Eštoki (vasakul) ponnistused ei kandnud lõpuks vilja.

Foto: AP/Scanpix

Selle nädala briifing on eeskätt eurooplaste päralt, kes panevad kokku küll uut megaeelarvet kui ka valmistuvad mitmeks metafoorseks ja vähemmetafoorseks sõjaks.

Kaubandussõjas lööb augustiks kell, mille järel peab Euroopa otsustama, kas USA sirgele vastatakse lõuahaagiga või jäädakse veel lootma, et äkki väsib vastane enne tõsisemat madinat ära.

Seevastu Venemaale pandi pähe korralikud päitsed ja tundub, et ka Ukraina ei jää sel sõjasuvel relvadeta, otsustagu Washington parajasti, mida tahab.

Euroopa valmistub vastulöögiks. Euroopa Liit on jätkuvas tollisõjas USAga püüdnud läheneda teemale konstruktiivselt, kui mitte lausa legalistlikult. Teisisõnu püüdnud USA presidendi tujudest lähtuvat probleemi lahendada bürokraadi kombel. See pole aga tulemusi andnud ja Washington on üksnes panuseid tõstnud, ähvardades üha kõrgemate tollidega midagi vastu pakkumata.