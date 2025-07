Taavet Hinrikus: ei midagi isiklikku, Wise’i hääletus praegusel kujul on vale

Hinrikus: samm vähendaks aktsionäride demokraatiat

Finantstehnoloogiaettevõttes Wise on puhkenud avalik vastasseis ettevõtte nõukogu ja firma ühe kaasasutaja Taavet Hinrikuse vahel. Tüliõunaks on ettepanek viia ettevõtte esmane börsinoteering Londonist USAsse, kuid siduda see hääletus veel olulise aktsionäre puudutava punktiga.