Raadiohommikus: kaupleja leitud aktsiaideed ja bitcoini hämmastav ralli

Hommikuprogrammi lõpetab intervjuu investori ja ettevõtja Taivo Nigoliga, kes on suurelt tulevikutehnoloogiale panustanud. See panus tõi talle mõni aasta tagasi 1000% tootlust. Vaatame investori portfelli seisu uuesti üle ning uurime, mis investeeringud investoril nüüd portfellis on.

Hommikut veavad Jaan Martin Raik ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub järgmiste saatega:

11.00–12.00 “Finantsuudised fookuses”. Kuulata saab Pärnu Finantskonverentsi kahte ettekannet. Esimeses räägib Elengeri finantsjuht Vaiko Tammeväli, kuidas on seotud omavahel sport ja äri. Teises saatepooles räägib Figure Eesti juhtivpartner Irja Rae finantsjuhtide ja ka teiste finantsinimeste palgasuundumustest ja tööotsingute trendidest.

Saate toimetas Ireene Kilusk.

13.00–14.00 “Ükssarvikute kasvulava”. Saates käsitletakse, kuidas uued tehisintellektil põhinevad "vaib-kodeerimise" tööriistad on idufirmade arendusprotsessi muutnud ja seda 10 korda kiirendanud. Need tööriistad on lahendanud varasema probleemi leida tehnoloogia-oskustega kaasasutaja, võimaldades ka üksikasutajatel tõestada oma ideede elujõulisust.

Saates on külas idufirma Unsume asutaja Anastasia Pjatakova ja investor Kärt Siilats riskikapitalifondist Superangel.

Saadet juhib Tarmo Virki.