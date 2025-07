Läti maksuametile hakkab jooksma info sularaha väljavõtmise kohta

“Mulle ei sobi sellel teemal rääkida. Need on minu asjad”

“Mulle ei sobi sellel teemal rääkida. Need on minu asjad,” ütleb Tallinna juuksur Heiki Roster. Me ei helista talle isiklike küsimustega, aga ka mitte juuksuritöö pärast: tema nimele on registreeritud ettevõte, mis tegi eelmisel aastal ilma ühegi töötajata rohkem kui viis miljonit eurot käivet. Edu saladust aga Roster jagada ei soovi.