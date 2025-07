Tagasi 20.07.25, 07:47 Aasta investor muutis portfelli sisu: see oli kõige raskem otsus Investor ja ettevõtja Lev Dolgatsjov rääkis Investeerimisfestivalil, kuidas ta liikus võlakirjadest koosneva portfelli pealt hajutatumale portfellile ja kui raskeks see osutus, kui kontole enam raha peale ei voolanud.

Aasta investor Lev Dolgatsjov rääkis festivalil lisaks uutele investeerimisideedele ka oma suurimatest kaotustest – kuidas portfellist kadus veerand miljonit.

Foto: Simo Sepp

Investor jagas oma portfelli sisu ning tõi esile, et aastaid tagasi koosnes tema portfell 70% ulatuses fikseeritud intressiga investeeringutest, kuid nüüd ujub ta vastuvoolu. Ta märkis, et nüüd, kui võlakirjad on igal pool, on ta nende osakaalu kahekordselt vähendanud. Selles liigutuses näeb Dolgatsjov ka oma teekonna kõige raskemat investeerimisotsust.