Kuidas juhtida müügis aja abil ennast ning oma kliente?

Foto: Dominate Sales

Me kõik seisame silmitsi olukorraga, kus tegevusi ja ülesandeid on palju, kuid aeg nende tegemiseks on piiratud. Me püüame iga hinna eest saada oma toimetused tehtud ning jahime tulemusi, kuid hoolimata suurest rabelemisest ei tunne me rahulolu või pettume tulemustes.

Kuidas aga saavutada suurepäraseid tulemusi ning samal ajal säilitada ka vaimne rahulolu ja stressivaba olek?

Saates "Nimed müügitahvlil" jagavad Dominate Sales'i juhtimiskonsultandid Silver Rooger ja Andres Kiviselg lihtsaid, kuid väga efektiivseid viise oma aja ja klientide paremaks juhtimiseks. Saates lahatakse kindlat neljast etapist koosnevat tegevuskava, milleks on:

a) Planeerimine

b) Organiseerimine/prioritiseerimine

c) Elluviimine

d) Tulemuste analüüs/kalibreerimine

Saadet toetab Dominate Sales.

