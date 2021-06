Maruste: turundajad panevad rohepesu vohama

Comodule'i asutaja Kristjan Maruste. Foto: Liis Treimann

Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse ja rohepöörde suurim mure on ilustamine, kus ettevõtted kasutavad pealtnäha rohelisi sõnumeid ära tähelepanu saamiseks, rääkis saates "Cleantech" ettevõtte Comodule juht ja asutaja Kristjan Maruste. See toob aga kaasa rohepesu vohamise.

"Niikaua kui ettevõte teeb rohe- või sotsiaalmajanduslikke tegevusi ainult läbi turundusosakonna eesmärgiga saada endale rohkem kliente ja paremat imagot, nii kaua ei ole see siiras. Hetkest, mil ettevõte on valmis kas või lühiajaliselt käibes kaotama, et teha neid asju, siis algab siirus," rääkis Maruste.

Ettevõtete jätkusuutlikkus ja võimekus aru saada oma tegevuse mõjudest muutub olulisemaks iga aastaga. Selle jaoks on olemas ESG ehk keskkonna, inimeste heaolu ja juhtimise mõõdikud, mida aina rohkem ettevõtteid on oma tegevuses järgima hakanud.

Mis on ESG mõõdikud ja mis kasu neist on? Kuidas peaks ennast hindama finantsasutus ja kuidas tootmisettevõte? Kuidas saada aru, mis on üldse mõistlik mõõdik ja mis lihtsalt rohepesu?

Neid teemasid lahkame Äripäeva raadio rohetehnoloogia saates "Cleantech". Külas on LHV panga ESG valdkonna juht Ragne Maasel ning Eesti elektritõukerataste ettevõtte Comodule juht ja asutaja Kristjan Maruste. Saatejuht on Mart Valner.

