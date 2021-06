Riigikontroll: ministeerium põhjendas kriisis laenu andmist ebalevalt

COVID-19-laen bio- ja maamajandusettevõtetele oli rahaliselt mahult üks suuremaid kriisimeetmeid. Pool taotlustest ja antud laenudest läks põllumajandussektorisse. Foto: Liis Treimann

Riigikontroll ei ole rahul Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) tegevusega koroonakriisi ajal, rääkis riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen.

Riigikontroll teatas, et MES on mitmel juhul jaganud koroonakriisist tingitud mõjude leevendamiseks mõeldud laenuraha ettevõtetele, mis ise kriisi mõju ei täheldanud või nägid mõjuna üksnes seda, et pank neile raha ei laena.