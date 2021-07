Kinnisvarafondi juht: müügiks on hea aeg, ostmiseks mitte väga

East Capital Real Estate'i kinnisvarafondi juht Madis Raidma rääkis, et ärikinnisvara vastu on hetkel turul suur huvi ning tehinguteks jätkub ka raha. See aga tähendab, et müüjate hinnaootused on kerkinud kõrgele ning häid objekte on turul vähemaks jäänud.

