Töötajatel on palju öelda, aga keegi ei küsi ega kuula

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis rääkis töötajate uuringuid pakkuva ettevõtte Motichecki juht ja kaasasutaja Martin Rajasalu, et töötajate käest tuleb küsida võimalikult palju arvamust, et aru saada, mis on ettevõttele oluline ja mis ei ole.

