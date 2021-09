Rahatarkuseks pole jõudu vaja, piisab 10 eurost

Nafta hind langes tublisti

Naftabarreli hind on täna langenud umbes 1 dollari võrra, sest maailma suurim eksportija – Saudi Araabia – vähendas Aasias nädalavahetusel hindu, mis on märk sellest, et turgudel ei ole puudust, vahendab Reuters.

