Karm keelamine surub krüptoturu põranda alla

Eesti Krüptoraha liidu eestvedaja Asse Sauga. Foto: Andres Haabu

Krüptoraha ei saa keelustada ega karmilt reguleerida, sest liigse surve korral saavad e-rahade pakkujad ja vahendajad ärikeskkonda kiiresti vahetada, mistõttu oleks mõistlik keelamise asemel panna paika täpsemad krüptovaluuta reeglid ja muuta nii Eesti finantstehnoloogia globaalseks liidriks, ütles Eesti Krüptoraha liidu eestvedaja Asse Sauga Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Sauga nentis, et Eesti krüptovaldkonnas on kord mõneti käest ära. Eilses Ekspressis avaldatud intervjuus rahapesu andmebüroo (RAB) juhi Matis Mäekeriga toodi välja, et Eestis tegutseb moel või teisel krüptovaluutaga 400 ettevõtet. „Neist umbes kümnendik on läbipaistavad ja tõsiseltvõetavad turuosalised,“ nentis Sauga raadiointervjuus.

