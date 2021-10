Ettevõtete ühinemisel annab 1 + 1 kokku rohkem kui 2

Saate "Finantsuudised fookuses" külalised Henrik Igasta (vasakult), saatejuht Paavo Siimann ja Jüri Kuusk. Foto: Daisy Pello, finantsuudised.ee juht

Värske Äripäeva Raadio saade "Finantsuudised fookuses" keskendub ettevõtete ülevõtmistele ja ühinemistele ehk M&A tehingutele. Sel teemal kõnelevad stuudios Superia Corporate Finance'i juhtivpartner Henrik Igasta ja Luminori panga struktureeritud finantseerimise nõustaja Jüri Kuusk.

Selgub, et ettevõtete ühinemisel saab tulemuseks rohkem kui liidetavate summa ning et konkurentide ülevõtmistehingud on Eestis pigem haruldased.

