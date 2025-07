Tagasi 08.07.25, 16:57 Pöörase tõusu teinud Saabi tõehetk on lähedal Rootsi lennundus- ja kaitsetööstusettevõtte Saab väärtus on börsil meeletu tõusu teinud ja ootused lähiaastate kasumile ja rahavoole on äärmuslikult üles köetud, kirjutab Rootsi ärileht Dagens Industri.

Saabi Gripeni hävituslennukeid tellis alles eelmisel nädalal Peruu 3,5 miljardi dollari eest 24 tükki.

Foto: Jessica Gow, TT/Scanpix

Saab on nüüd suurem kui kaevandusmasinate tootja Sandvik ja telekomiseadmeid valmistav Ericsson, hoolimata nõrgast kasumite ajaloost. Ettevõtte turukapitalisatsioon läheneb 300 miljardile Rootsi kroonile, viie aastaga on see enam kui kaheksakordistunud.