Tagasi 08.07.25, 12:17 Hobiinvestorist räppar Säm kasvatas nelja aastaga oma portfelli kuuekohalise summani Igapäevaselt räpiartisti ja sisuloojana tegutsev 24aastane Säm nimetab end tagasihoidlikult hobiinvestoriks, kes siiani alles katsetab ja õpib investeerimismaastikul kõndima. Rahulikult toimetades on ta aga nelja aastaga kasvatanud oma portfelli kuuekohalise summani.

Vaatamata mitmekesisele investeerimisportfellile, osalusele iduettevõttes ja edukale sisulooja karjäärile peab Säm siiski enda südameasjaks muusikat.

Foto: Julia Laidvee

Säm alustas investeerimisega 2020. aastal, olles tol hetkel kaitseväes, kui ta kasvatas 2500 eurot kahe nädalaga 10 000 euroks, ostes võimendusega krüptovaluutat. Sellest vaimustununa, olles samal ajal laatsareti voodis koroonat põdemas, lubas ta telefonitoru otsas emale, et kui teenistus lõppeb, jätkab ta investeerimisega sama innukalt, ostab Järve Tornidesse korteri ja kolib ema juurest välja.

Järgmisel hommikul, üles ärgates ja oma pangakontole pilgu peale visates, avastas ta aga, et rikkaks saamine ei pruugigi käia nii kiiresti ega kergelt. „Kui hommikul kell 4 üles ärkasin, siis seal oli täpselt 300 eurot alles. Ehk et see tuli väga kiiresti ja läks väga kiiresti. Selline väga huvitav esimene kogemus investeerimismaastikul,“ meenutab ta.