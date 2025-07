Pagaritööstuse juht: maaletoojana võiksin ma maksupoliitika üle rõõmustada – aga ei suuda

Lõuna-Eestis on olukord kõige keerulisem

“Vihm on igal juhul parem kui põud,” nentis Viru-Nigula valla Rabaveere talu peremees ja põllumajandus-kaubanduskoja nõukogu liige Olav Kreen. Samas lausus ta, et vorstil on alati kaks otsa ning kui vett liiga palju saab, nagu tänavu on juhtunud, hakkavad tekkima ka probleemid.