Põlengust taastuv perefirma pürgib taas tippu

Pärast mõne aasta tagust põlengut jätkab perefirma Nurmiko kasvamisega, võttes eesmärgiks saada taas Eesti suurimaks aiandusettevõtteks.

Ettevõtte nõukogu esimees ja tegevjuht Jaak Ungerson tunnistas raadiosaates "Võitjate põlvkonnad" , et paari aasta tagune õnnetus oli ettevõttele raske ning tehtud on palju tööd, et jõuda tagasi tulekahju-eelsesse seisu. Küll on aga perekond olnud kogu teekonnal üksteisele toeks ning tänaseks on Nurmiko pürgimas uuema tehnoloogia kasutuselevõtuga isegi kvaliteetsema toodanguni.