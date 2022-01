Prangli: kolm põhjust, miks Bolt raha ligi meelitab

Hotell Euroopas rääkimas ettevõtete ostmisest/müümisest. Foto: Eiko Kink

Bolti rahakaasamist vahendanud Soraineni partner Toomas Prangli rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis põhjustest, miks Bolti investeeritakse.

Ühe põhjusena nimetas ta seda, et ettevõtte tiim on ennast tõestanud. Prangli sõnul on meeskond ettevõtte strateegiat hästi ellu viinud nii headel kui ka halbadel aegadel. Mis on teised põhjused, kuulete intervjuust.

