Marati juht kasvust: plahvatust iseenesest ei tule, tegutsema peab

Hub’id ja coworking-lahendused: RIA.com Maketplaces ülevaade Tallinna 13 rendibüroost

Pärast mitut pandeemialainet on paljud ettevõtjad ja ettevõtted kontoriruumidest loobunud ja töötajad kodukontorisse saatnud. Kuid paljud on leidnud alternatiivi – töötades hub’ides ja coworking-lahendustes. Millised kohad on saadaval töötamiseks Tallinnas? Hindadega ülevaade Eesti IT-ettevõttelt RIA.com Marketplaces.

Pärast mitut pandeemialainet on paljud ettevõtjad ja ettevõtted kontoriruumidest loobunud ja töötajad kodukontorisse saatnud. Kuid paljud on leidnud alternatiivi – töötades hub’ides ja coworking-lahendustes. Millised kohad on saadaval töötamiseks Tallinnas? Hindadega ülevaade Eesti IT-ettevõttelt RIA.com Marketplaces.