Eesti professionaalseimaks koomikuks nimetatud Ari Matti Mustonen oli karjääri algusajal halb, kokutas ja oli enne esinemist närvis. Ta rääkis Äripäeva Raadios saates "Läbilöök", et järjepideva töö ja enda pidevalt ebamugavatesse olukordadesse viimisega avastas ta, et nali on täitnud ta unistused ja andnud ka elutahte. Foto: Andras Kralla