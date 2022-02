1DOX lihtsustab digiallkirjastamist ja hoiab paberitöölt aega kokku

1DOXi esindaja Argos Krachti sõnul on dokumendi koostamise potentsiaal suures osas realiseerimata – käsitsitööd tehakse meeletult palju. Foto: Äripäev

Milliseid eeliseid annab äriteenuste portaal 1DOX digiallkirjastamisel ja ka äriregistri protokolli jaoks vajalike dokumentide koostamisel, räägib Äripäeva raadiosaates "Alustava ettevõtja A&O" 1DOX esindaja Argos Kracht.

Paljud meist on kokku puutunud ebamugavusega, kus digitaalsete allkirjade kogumiseks tuleb ühte konteinerit e-maili teel mitu korda edasi-tagasi saata. Sealjuures puudub ülevaade, kellel on dokument allkirjastamata. Lisaks ei saa DigiDocis ühtegi dokumenti korrigeerida.

1DOX soovib, et see ebamugavus oleks ajalugu. Portaali eesmärk on säästa aega digitaalsete allkirjade kogumisel, meeldetuletuste saatmisel ning dokumente saab muuta leheküljelt lahkumata ja Microsoft Office'i tarkvara omamata.

Saadet juhib Mark Kitajev.

Kuula saadet siit: