Tagasi 22.07.25, 16:00 Koolitaja: eesmärk olgu riigieelarve, mis ei karda unistada Seadusandjate ja riigikontrolli soov koostada eelarve, mis suudaks sendi täpsusega tulevikku ennustada, halvab loovuse ning pidurdab paindlikkust ja otsustusjulgust, kirjutab koolitaja Andres Haavel (Empowerment).

Riigikogu suur saal.

Foto: Andres Haabu

Meie riik sünnib igal aastal uuesti. Vaikselt, arvutiekraanide taga, sõrmed klaviatuuril ja pilgud eelarvereal. Me ei kuule trummipõrinaid. Me ei näe paraade. Aga just seal – Exceli lahtrites ja seletuskirjades – sünnib see, mida me lubame oma rahvale. Kuidas me hoiame oma õpetajaid. Kuidas me ravime oma haigeid. Kuidas me ehitame homset.