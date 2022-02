Äripäev eetris: aitäh, et kohtusse ja pankrotti läksite!

Kremli globaalne jõuõlg on ajas vähenemas

Kuigi Lääne ja Venemaa vastaseis Ukraina suveräänsuse küsimuses on alates 2014. aastast muutunud üha teravamaks, siis leiab Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser, et Venemaa võime hoida endiseid Nõukogude Liidu riike enda mõjusfääris ja Euroopa Liidu ühisturgu gaasikraanidega surve all on ajas vähenemas.

