Iglusaunade tootja võitis kohtus matkijat: saunad läksid hävitamisele

Maksu- ja tolliamet transportis iglusaunu imiteerivad lätlaste saunad Eesti ettevõtte territooriumile, kus need ametniku järelevalve all hävitati. Foto: Creative Woodworks

Eesti iglusaunade tootja võitis kohtus nende saunu kopeerinud Läti ettevõtet. Tootja sai üle piiri astunud konkurendi hõlpsasti Eestis kohtusse anda, kuna sarnasust tuntud kodumaiste saunadega märkas piiripunktis südikas tolliametnik.

„Tasub võidelda, igal juhul. Ma arvan, et ka teiste Eesti tootjate jaoks,” sõnas iglusaunu tootva ettevõtte Creative Woodworks juht Priit Kallas, kelle hinnangul võiks teistelegi toeks olla see, et üks kopeerija põrmustanud kaasus on jälle olemas.

