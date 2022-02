"Äripäev eetris": see on Putini lõpp

Sõjavastased meeleavaldused 24. veebruaril Moskvas. Foto: AFP/Scanpix

Venemaa rünnakud Ukrainas on viinud Vladimir Putini ja tema juhitava Venemaa väga keerulisse seisu, kus tuleb mitmel rindel leppida kaotusega.

"Kaotavad nii tavalised venemaalased, kaotab Venemaa kui riik, aga põhiline on see, et see on Putini lõpp," märkis Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv raadiosaates "Äripäev eetris". "See on ajalooline pöördepunkt," lisas ta.

