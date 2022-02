Ladõnskaja-Kubits: naisi survestatakse karjääri tegema, aga paljud ei taha seda

Riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits väitis, et osa naistest ei tahagi karjääris edu saavutada. Foto: Andras Kralla

Endine ajakirjanik ja riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits rääkis Äripäeva raadiosaates "Edukad naised", kuidas tänapäeval on edu mõõdupuuks saanud karjäär, mis seab naisi surve alla.

"Ma tunnen, et naised on tõesti surve all - ühiskond joonistab meile ette, et naine peab olema edukas kajräärinaine," väitis Ladõnskaja-Kubits. Tema sõnul pole kõigi naiste kõige olulisemad tööalased võidud, vaid paljud leiavad eneseteostuse perekonnas. "See on varjupool, millest me nii julgelt ei oska avalikult rääkida, et sinu edu võib olla ka peres," rääkis ta.

