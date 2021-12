Diivaks sündinud Merle Palmiste unistas juba väiksena kuulsusest

Hommikusöök Staariga vanalinna Oia restoranis, saatekülaline Merle Palmiste. Foto: Hannes Dreimanis

Draamateatri näitleja Merle Palmiste rääkis Äripäeva raadiosaates "Edukad naised", kuidas tundis juba pisikese tüdrukuna, et on lavale loodud.

"Kui ma päris pisike olin ja minult küsiti, kelleks ma saada tahan, vastasin, et kuulsaks. Küllap teadsin, et see peab olema esinemisega seotud," meenutas Palmiste. Lisaks jutustas Palmiste, kuidas sündis otsus minna lavakunstikooli ja millised õppetunnid ta sai näitleja ning lavastaja Kalju Komissarovi käe all õppides.

