Nimed Müügitahvlil: Kõige tähtsam kõne müügis!

Nimed müügitahvlid tähistavad 30. saadet, mis eetrisse jõuab! Seekord räägitakse saates kõige tähtsamast kõnest müügis. Foto: Äripäev

Milline on kõige tähtsam kõne müügis? Tegelikult on neid 2!

Silver Rooger ja Andres Kiviselg Dominate Salesist jõuavad saate arutelu käigus tõdemuseni, et kui tahad müügis tippu jõuda ja seal ka püsida, siis kõik algab ja lõppeb sisekõnega. Eriti kehtib see alustavate müügiinimeste puhul, kes alles teevad oma esimesi katseid müügitööga. See, kuidas sa endaga räägid ja millise tähenduse sa asjadele annad, sellise tulemuse sa ka saad.

Nimed müügitahvlil" saates käsitleme teemasid:

• Kuidas saada üle hirmudest;

• Kuidas pöörata negatiivne sisekõne positiivseks;

• Kuidas lõppmatusest näivast august välja ronida;

Kui enda seisundi juhtimine ja sisekõne paigas, siis ei saa ka ilma järelkõneta. Kõne, mida tehakse haruldaselt vähe, kuid mille kasutusele võtmine võib olla mängumuutev. Seejuures tuuakse saates välja, kuidas seda teha õigesti ja mitte kolistada läbi tüüpilisi ämbreid.

Kuula saadet siit: