Hirm Vene gaasi kadumise ees hoiab hinda üleval

Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik. Foto: Andras Kralla

Eesti Gaasi juhatuse liikme Margus Kaasiku sõnul on Vene gaasist teistele võimalustele üle minek keeruline, sest enne Eesti-Soome terminali käivitamist on regiooni võime LNGd vastu võtta piiratud ning Eesti jaoks pole ka lõpuni selge, kelle käest edaspidi gaasi ostetakse.

Siiski on Eesti Gaas mai kuuks saanud suure koguse LNGd, mis valdava osa portfellist ära katab ning nad tegelevad portfelli mitmekesistamisega, et ei peaks ühest allikast sõltuma. Kaasik rääkis veel, et samuti on keeruline hinnata, kas gaas saab olema soodsam või kallim kui seni.

