Luubi all: neist inimestest võib saada meile julgeolekuoht

Eesti-Vene piiripunkt Narvas. Foto: Andras Kralla

Uuriva toimetuse saates „Luubi all“ rääkis ajakirjanik Katariina Krjutškova, kuidas ta kuulis Narvas lugu tegemas käies Ukraina sõja õigustamist. „Narva ja ka kõik siin elavad venelased on tähtis teema, sest mida rohkem nad tunnevad end kõrvalejäetuna, siis seda suurema tõenäosusega, kui meil võib minna jamaks ehk sõjaks, siis koonduvad nad Venemaa poolele,“ rääkis Krjutškova. „Kui neil ei ole Eestis mitte millelegi toetuda, siis see on meile julgeolekuoht.“

Ajakirjanik Koit Brinkmann leidis, et see on vaid üks tahk. „Aastaid on kujundatud arvamust, et Ukraina ei ole riik, sealne valitsus pärast Maidani on fašistlik ja nad on klounid. Alavääristamine on nendes kujundanud fooni, et nad on ukrainlastest paremad inimesed. See foon on ka väga oluline, iseloomustades seda suhtumist,“ lisas ta.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev