Mis seisus on Eesti tööstuspoliitika?

Aasta tagasi andis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teada, et tööstuspoliitika roheline raamat on taas laual ning uued eesmärgid ja visioonid saavad 2021. aasta lõpuks paberile. "Tööstusuudised eetris" saates võtame tööstuspoliitika fookusesse ja teeme kokkuvõtted, kuhu oleme nüüdseks jõudnud ja millised on järgmised sammud.

