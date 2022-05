Miljoneid kaasanud idufirma: kindlasti on vaja inimesi üle meelitada

Hedi Mardisoo. Foto: Meeli Küttim

Häid inimesi on palju, aga kindlasti on vaja mõned üle meelitada, ütles värskelt raha kaasanud kindlustusidu Cachet' asutaja ja juht Hedi Mardisoo.

Cachet teatas sel nädalal, et kaasas 5,5 miljonit eurot meeskonna suurendamiseks ja uutele turgudele laienemiseks. Mardisoo rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et kuna ettevõtte tegevuse fookus on Euroopas, siis kavatsevad nad kindlasti palgata inimesi ka teistelt turgudelt.

