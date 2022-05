Optsioonid ja külm õlu – kuidas meelitavad parimad firmad töötajaid

Traditsioonilised mitterahalised hüved on töökeskkonna kujundamisel töötajatele endiselt olulised, ent need on muutunud tihti vaid kohustuslikuks hügieenifaktoriks, mida otseselt tähele ei panda kuid nende puudumist küll, selgus saates "Kasvukursil". Foto: Panthermedia/Scanpix

Osalusoptsioonid on muutunud IT-ettevõtetes lausa hügieenifaktoriks ja pole enam midagi erilist, kuid atraktiivse töökeskkonna loomiseks on hinnas ka tiimiüritused ja parematel päevadel tuleb Bolti kontoris kraanist ka õlut, rääkis Bolti kommunikatsioonijuht Karin Kase saates „Kasvukursil“.

Helmese personalijuhi Maris Viirese sõnul hindavad töötajad enim paindlikku tööaega ja -kohta ning seda, et töökeskkond oleks korralikult sisustatud nii kodus kui ka kontoris. Viirese sõnul ei tohi ära unustada ka lõbusaid tiimiüritusi ning samuti tuleb tähelepanu pöörata töötaja kasvu ja arengut soodustava keskkonna loomisele.

Räägime saates atraktiivse töökeskkonna loomise ja personali värbamise teemadel. Jutuks tuleb see, kuidas töötajad omal kohal õnnelikuks teha. Tahame teada, mis on mitterahalised hüved, mis tänapäeval töötajatele olulised on.

Püüame vastust leida küsimusele, mida teha, et töötajaid üle ei ostetaks ja kas see on üldse tööandjate eesmärk. Värbamistrendidest, palga juurde küsimisest ning optsiooniprogrammidest ja teistest mitterahalistest hüvedest räägivad Helmese personalijuht Maris Viires ja Bolti kommunikatsioonijuht Karin Kase. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuula, milliseid soovitusi jagavad edukad tööandjad hüvesüsteemi loomiseks siit: