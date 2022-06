Jevgeni Ossinovski: riigil tuleb laenu võtta

Foto: Liis Treimann

Sotsiaaldemokraadist Jevgeni Ossinovski rääkis, et praegustel turbulentsetel aegadel tuleb aidata inmestel järgmine talv üle elada ja praegu pole õige koht jääda kinni põhimõttesse, et laenu ei tohi võtta.

“Kui on vaja selleks laenu võtta, tuleb laenu võtta ja hiljem see tagasi maksta,” rääkis Ossinovski Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta lisas, et ka inimeste toetamiseks tuleb raha kulutada siiski mõistlikult mitte ülemääraselt.

