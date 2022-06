Äripäev startis uue Vene meediaväljaandega

Reposti tegevjuht Andrus Vaher. Foto: Andras Kralla

Äripäev alustas uue meediaprojektiga Repost, mille eesmärk on viia Vene turule ja inimestele propagandistlikest kanalitest erinevat informatsiooni.

"On ju täiesti selge, et sõnast on saanud suur jõud. See on selge muidugi ka Kremlile, kes on lükanud käima ikkagi kolossaalse propagandamasina Venemaal," ütles Reposti tegevjuht Andrus Vaher.

