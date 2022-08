Ain Hanschmidt: mul on hirm, et LNG-terminali käivitamine jääb venima

Investeerimisfirma Infortar juhatuse esimees Ain Hanschmidt ütles, et gaasi tarneahelad loksuvad maailmas paika 3–7 aasta jooksul. Foto: Liis Treimann

Investeerimisfirma Infortar juhatuse esimees Ain Hanschmidt rääkis, et praeguseks ei ole Paldiski LNG-terminali ehitajad ja riik kokku leppinud, kellelt ja mis tingimustel täpselt hakatakse veeldatud maagaasi ostma, mille tõttu võib kogu plaan venima jääda.

“Mul on väike hirm, et kui see FSRU (taasgaasistamisvõimekusega alus) tuleb kohale ja pannakse paika, alles siis me saame hakata gaasi ostma ja varustama. Siis läheb jälle mitu kuud mööda, kuni me teeme lepinguid. Kui me kompleksselt ise juhiks seda, siis ma arvan, et see gaas tuleks kiiremini,” rääkis Hanschmidt raadiosaates “Kuum tool”.

